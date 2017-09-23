Окулов набрал 5 очков в двух матчах за "Звезду" в ВХЛ

"Звезда" одержала две победы подряд в регулярного чемпионате ВХЛ после того, как команду пополнили игроки из ЦСКА. Напомним, что обе встречи за фарм-клуб провел Константин Окулов, Андрей Кузьменко, Андрей Светлаков, Павел Карнаухов и Никита Макеев.

Оба матча "Звезда" выиграла с общим счетом 14:3. На счету Окулова 5 (2+3) очков, столько же у Карнаухова (2+3). По четыре очка набрали Кузьменко (3+1) и Макеев (0+4). У Светлакова 3 (2:1) очка.

Напомним, что ЦСКА отправил этих игроков в фарм-клуб для получения игровой практики.