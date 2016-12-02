Николай Соловьев: "Удаление Назарова и Скудры? Они полностью отдаются игре"

Заслуженный тренер России Николай Соловьев считает Андрея Назарова человеком исключительной порядочности и отмечает, что эмоциональность специалиста не всегда доходит до команды. По его словам, эмоции Назарова связаны с тем, что он полностью отдается игре.

- По поводу недавних инцидентов с тренерами не может быть единого мнения, - приводит пресс-служба КХЛ слова Соловьева. - Я отлично знаю Андрея Назарова и могу сказать о нем только хорошее. Когда он вернулся из Канады и играл в Новокузнецке, я видел его отношение к делу. Не буду перечислять примеры, которые можно было бы привести в пользу его исключительной порядочности. И Петериса Скудру тоже прекрасно знаю. Что их объединяет? Они отдаются игре полностью. Не думаю, что вся эта грубость - намеренная, сознательная. Это эмоции, люди не хотят проигрывать, рвут себя.

С другой стороны - я, конечно, против ругани. Она никого не красит. Надо пытаться сдерживать себя. Вряд ли Назарова и Скудру удалили, если бы они были столь же эмоциональны, но подобрали бы для выражения своих эмоций несколько другие слова, цивилизованные, цензурные. Я прекрасно понимаю ребят, но и наказания они достойны. Если не наказывать за такое, все превратится в абсурд. Другое дело - раздевалка. Что происходит там - остается только между тренером и игроками. Нельзя выносить все наружу. Правда, сейчас некоторые записывают тренерские выступления, а потом еще и в интернет выкладывают. Вот это, я считаю, подлость.

Вообще эмоции тренера не всегда напрямую влияют на результат. Иногда твоя эмоциональность доходит до команды, иногда - нет. Я смотрю почти все матчи и вижу, что многие тренеры "горят". Как бы хотелось, чтобы и игроки тоже "горели". А то читаешь иногда высказывания ребят после побед: "Мы настроились, выполнили тренерскую установку". Напрашивается вопрос: почему вы не на каждую игру настраиваетесь-то? И не в каждой игре эту установку выполняете?