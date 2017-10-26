Николай Прохоркин: "Иногда Дацюк издевается на тренировках. Бегаешь, как щенок за мячиком"

Нападающий СКА Николай Прохоркин сравнил капитана питерцев Павла Дацюка с пауком, у которого шесть рук. Также форвард отметил, что благодаря отъезду Вадима Шипачева в "Вегас" в составе команды освободилось место.

– Шипачеву можно сказать "спасибо", за то что он уехал?

– Можно и так сказать, что уж тут скрывать. Место освободилось. А заслужил я это или нет – другой разговор. Игра у меня вроде бы получается. Гусев в партнерах, мы неплохо знакомы. С ним хорошо играть: он умный, хитрый. Молодец. Всегда мне нравился – нестандартно играет. Просто нужно ему помогать в плане борьбы. Потому что это не его хоккей – идти в угол и отбирать шайбу.

Это больше наша с Плотниковым работа. Отобрать, отдать ему, а Никита уже сотворит. Отдаст на пустые ворота. Мне, кстати, всегда нравилось, когда со мной в звене играет такой человек, как Плотников. Ты знаешь, что ему шайбу в любое место закинешь – он ее вырвет хоть зубами, хоть вместе с человеком, как угодно.

– Что у Дацюка подсмотрели?

– Он такой хитрюга! Очень много подсмотрел в плане владения клюшкой и хитрости этой. Как подбить клюшку, как отбить ее, когда она к тебе идет. Шайбу ведешь – клюшку соперника отбиваешь, и она по-прежнему у тебя. И шайба у него как будто на магните. Или на резинке. Вроде выбили уже – а нет, ни фига. Паук – как будто шесть рук у него. Он иногда просто издевается на тренировках.

– На "задницу" сажает?

– Мы когда играемся на владение – я стараюсь не откатываться позиционно, чтобы выбить эту шайбу. А хочу ее просто отобрать. Как щенок за мячиком бегаешь, и он начинает "рисовать". Вроде знаешь уже все, у него там 5-7 финтов, и все равно. У меня такого нет, чтобы "нарисовать" в троллейбусном проходе, я так не умею. Пропускания под клюшку все эти. Я больше люблю на "широкую", а там уже пропустил и протолкнул. И я с Дацюком вообще не могу. Только обороняюсь.

С ним интересно, конечно. Но если грубо – у нас разные виды хоккейной деятельности. Павел более умный, более техничный, хитрый. У меня есть здоровье, рост и вес. И я могу хитрость заменить "силовухой". Продавить, оббежать, затолкнуть с мясом. А он хитрит всегда, раскачивает. Вообще нереально. Ну а как еще, войти в сотню лучших в истории НХЛ – это же фантастика. Достичь его уровня, наверное, можно. Просто похожих игроков не бывает. Другое дело – сколько в это надо вложить труда. (Игорь ЕРОНКО)

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