Николай Цулыгин: "Не назвал бы победу над СКА тренерской"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Николай Цулыгин поделился впечатлениями от победы в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ над СКА (4:1). Уфимцы выиграли в Санкт-Петербурге впервые за 5 лет.

– Это была очень хорошая игра, добротная с нашей стороны, – сказал Цулыгин. – Потому что соперник очень здорово начал. Мы перетерпели первый период, сыграли без ошибок, хорошо отборолись в защите. Да, пропустили один гол, но это не дало большого преимущества сопернику. Потом использовали свои шансы и выиграли концовку. Парни молодцы, нашли в себе силы сыграть безошибочно, несмотря на четвертый подряд матч на выезде.

– Можно ли назвать эту победу тренерской?

– Я бы не назвал эту победу тренерской. Это победа команды. Ребята выкладывались.

– У вас несколько ребят, имеющих отношение к Санкт-Петербургу. Вы чувствовали у них особую заряженность?

– Она была у всей команды. У всех был боевой настрой. Выходить, бороться и побеждать. (Игорь Еронко)​