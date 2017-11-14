Никита Язьков: "Играть в "Ак Барсе", конечно, огромная ответственность"

Нападающий "Ак Барса" Никита Язьков отметил, что не думал об уровне конкуренции, когда переходил в казанский клуб, так как был готов ко всему.

Язьков перешел в "Ак Барс" в обмен на денежную компенсацию из новокузнецкого "Металлурга" летом 2017 года, после того как "Кузню" исключили из КХЛ. В текущем сезоне на счету 21-летнего форварда пять голов в 17 матчах за "Ак Барс".

- Как в тумане был, если честно, когда узнал о решении КХЛ по "Металлургу", - цитирует "Р-Спорт" Язькова. - Долго с агентом думали, что делать, но он сказал, что нужно искать варианты в КХЛ. В таком возрасте нельзя было останавливаться, нужно было расти, и появился вариант с "Ак Барсом". Несколько человек из "Металлурга" купили казанцы. Я даже не задумываясь поехал, не смотрел на фамилии, которые тут играли. Нужно было приезжать и доказывать, что ты вообще в хоккей не просто так пошел, не просто так столько времени в детстве отдал этому.

Играть в "Ак Барсе", конечно, огромная ответственность. Нужно доказывать в каждой игре, что ты не просто так в составе, что не занимаешь чье-то место. Нужно отдаваться полностью, на победу играть, забивать, делать передачи. Передачи пока не получаются, над этим нужно поработать еще.