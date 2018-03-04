20:36 4 марта | Хоккей — КХЛ

Никита Попугаев: "Ожидали грубости, ведь это московское дерби"


Нападающий ЦСКА Никита А. Попугаев после победы нал "Спартаком" (6:0) в первом матче плей-офф Кубка Гагарина отметил, что для него пока не нашлось места в раздевалке команды, а также рассказал о своих ощущениях от игры в России.

 
Сегодня. Москва. ЦСКА - &quot;Спартак&quot; - 6:0. Красно-синие разгромили красно-белых в первом матче 1/8 финала плей-офф.Зачем "Спартак" выходил в плей-офф?

– Главное, что команда победила, – признался Попугаев. – Конечно, очень приятно помочь голом. Положительные эмоции – все поздравили. Важно, что молодым доверяют и ставят в заявку, дают игровое время, и мы получаем практику.

– Как забили?

Миша Пашнин хорошо набросил на пятак. Было много народу, увидел, куда падает шайба, вовремя среагировал, и забил.

– Готовы побиться как самый высокий в команде?

– Мы ожидали, что противник будет грубить, ведь это московское дерби. Плей-офф начался для обеих команд, так что все бились.

– Не спасуете перед авторитетными игроками "Спартака"?

– Нет. На льду нет авторитетов.

– Место в основной раздевалке уже присмотрели?

– Пока нет. Там все занято.

– В России больше нравится, чем в Северной Америке?

– Здесь получаю практику на профессиональном уровне. Выступать с профессионалами для меня лучше.

– Шайбу партнеры подарили?

– Да. Ее будущее? Надеюсь, большое. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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