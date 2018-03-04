Никита Попугаев: "Ожидали грубости, ведь это московское дерби"

Нападающий ЦСКА Никита А. Попугаев после победы нал "Спартаком" (6:0) в первом матче плей-офф Кубка Гагарина отметил, что для него пока не нашлось места в раздевалке команды, а также рассказал о своих ощущениях от игры в России.
– Главное, что команда победила, – признался Попугаев. – Конечно, очень приятно помочь голом. Положительные эмоции – все поздравили. Важно, что молодым доверяют и ставят в заявку, дают игровое время, и мы получаем практику.
– Как забили?
– Миша Пашнин хорошо набросил на пятак. Было много народу, увидел, куда падает шайба, вовремя среагировал, и забил.
– Готовы побиться как самый высокий в команде?
– Мы ожидали, что противник будет грубить, ведь это московское дерби. Плей-офф начался для обеих команд, так что все бились.
– Не спасуете перед авторитетными игроками "Спартака"?
– Нет. На льду нет авторитетов.
– Место в основной раздевалке уже присмотрели?
– Пока нет. Там все занято.
– В России больше нравится, чем в Северной Америке?
– Здесь получаю практику на профессиональном уровне. Выступать с профессионалами для меня лучше.
– Шайбу партнеры подарили?
– Да. Ее будущее? Надеюсь, большое. (Евгений БЕЛОУСОВ)
Никита Попугаев - о первой шайбе в плей-офф КХЛ pic.twitter.com/vsceXKG9Vl– Yevgeni Belousov (@AliGoWeed) 4 марта 2018 г.