20:42 | ХОККЕЙ — КХЛ

Никита Квартальнов: "Тэйлора удалили за плевок мне в лицо"

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Нападающий ЦСКА Никита Квартальнов рассказал, за что на самом деле вратарь "Медвешчака" Дэнни Тэйлор был удален в матче регулярного чемпионата КХЛ. Та встреча, напомним, завершилась со счетом 5:2 в пользу московской команды.

– Неправильно все написали про то, что он меня головой боднул. Тэйлор плюнул мне в лицо, за что его и удалили, а потом еще и дисквалифицировали, – цитирует "Р-Спорт" Квартальнова. – Впрочем, он плюнул, его удалили, дисквалифицировали, зато мы четыре гола забили. В первый раз в жизни, если честно, такое случилось. Самое интересное, что я ему ничего не говорил, только подъехал. Наверное, нервы такие.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20161009/1110546626.html

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