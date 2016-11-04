Никита Филатов: "Практически не играл в "Динамо", а в такие моменты уходит уверенность"

Нападающий "Лады" Никита Филатов заявил, что благодарен руководству и тренерам тольяттинского клуба за доверие и возможность проявить себя после неудачного сезона-2015/16. Филатов является лучшим бомбардиром тольяттинской команды в текущем сезоне. В 26 матчах он набрал 19 очков (8 голов и 11 передач).

– Всегда хочется большего, – цитирует "Р-Спорт" Филатова. – Если ты будешь доволен тем, что есть, то ничего хорошего не выйдет. Последний сезон был скомканный, практически не играл в "Динамо", поездка в ВХЛ была. В такие моменты уходит уверенность. Благодарен руководству и тренерам "Лады" за доверие и возможность. Много времени провожу на льду, в том числе и в большинстве, остается только благодарить своей игрой за доверие и пользоваться шансом.

Домашнюю серию перед паузой мы провели неплохо, поэтому нам дали три выходных. Восстановились, после чего приступили к тяжелым интенсивным тренировкам. Все понимают ответственность ближайших матчей, второстепенно – дома они или на выезде. Сейчас уже неважно, с кем набирать очки: Магнитогорск, Уфа или Новокузнецк. Когда мы показываем свой хоккей, то можем забрать очки у любого соперника.

Игра в большинстве в последних матчах немного разладилась. Разговариваем с ребятами, отрабатываем на тренировках, к тому же в начале сезона смотрели много видео. У нас было много наигранных моментов, получалось забивать достаточно симпатичные голы, но нас, возможно, уже стали просчитывать, поэтому стараемся сейчас несколько упростить розыгрыш.