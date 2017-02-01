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"Нефтехимик" продлил контракт с Назаровым

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"Нефтехимик" на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером Андреем Назаровым. Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2017/18.

42-летний специалист перебрался в нижнекамский клуб по ходу сезона, когда был уволен из "Барыса". На данный момент под его руководством "Нефтехимик" идет на 10-м месте в турнирной таблице Восточной конференции и отстает от зоны плей-офф на пять очков. Назаров работал с такими командами, как "Трактор", "Витязь", "Северсталь", "Донбасс", СКА, а также со сборными Украины и Казахстана.

Дополнительная информация

http://hcneftekhimik.ru/news/club-life/andrey-nazarov-prodolzhit-rabotu-v-neftehimike-51665/

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