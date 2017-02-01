"Нефтехимик" продлил контракт с Назаровым

"Нефтехимик" на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером Андреем Назаровым. Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2017/18.

42-летний специалист перебрался в нижнекамский клуб по ходу сезона, когда был уволен из "Барыса". На данный момент под его руководством "Нефтехимик" идет на 10-м месте в турнирной таблице Восточной конференции и отстает от зоны плей-офф на пять очков. Назаров работал с такими командами, как "Трактор", "Витязь", "Северсталь", "Донбасс", СКА, а также со сборными Украины и Казахстана.