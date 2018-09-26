"Нефтехимик" обыграл "Амур" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 2:1. Победную шайбу забросил нападающий Эмиль Галимов.
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Амур" (Хабаровск) - 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
Голы: Пуустинен - 7 (Няттинен, Руохомаа), 17:50 - 1:0. Галимов - 1 (Полашек, Нестрашил), 24:16 - 2:0. Дедунов - 2 (Железков, Руденков), 41:26 - 2:1.
Вратари: Ежов - Кашик (Аликин, 24:16).
Штраф: 8 - 6.
Броски: 28 (14+10+4) - 25 (6+8+11).
Судьи: Васильев, Раводин.
26 сентября. Нижнекамск. ЛД "Нефтехим-Арена".