Мисхат Фахрутдинов: "За 6 минут в большинстве "Амур" ни разу не дошел до ворот ЦСКА"

Главный тренер "Амура" Мисхат Фахрутдинов после домашнего поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от ЦСКА (1:2) отметил, что команда не смогла проявить характер и волю к победе. По словам специалиста, главной проблемой хабаровчан по-прежнему остается слабая реализация моментов.

– В таких сложных матчах с грозным соперником нужно проявлять характер и волю к победе, – приводит пресс-служба "Амура" слова Фахрутдинова. – К сожалению, не все в команде это понимают. Обидно, что пропустили голы в меньшинстве. В третьем периоде имели 6 минут большинства подряд, но даже не смогли довести шайбу до ворот ЦСКА. Постоянно присутствовал какой-то академизм. В итоге соперник одержал заслуженную победу. Нашей проблемой по-прежнему остается слабая реализация моментов.