Министр спорта Самарской области назвал исключение "Лады" из КХЛ ударом ниже пояса

Министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин отметил, что КХЛ должна была предоставить "Ладе" один год переходного периода, сохранив за клубом место в лиге. Шляхтин также назвал исключение клуба из КХЛ ударом ниже пояса.

– Решение исключить "Ладу" стало шоком для нашего региона и ударом для всего российского хоккея – цитирует "РИА Новости" Шляхтина. – У нас не все получалось, но за четыре года мы сумели встать на ноги – построили арену, возродили школу, стали возвращаться тренеры. Появились условия – финансирование, инфраструктура. Город жил и живет хоккеем. И сегодня мы получаем реальный удар ниже пояса.

Я убежден, что Континентальная хоккейная лига должна была предоставить "Ладе" один год переходного периода, сохранив за клубом место в лиге. А не так резко рубить по живому. Этот сезон-2018/19 нужен для изменения и экономической, и спортивной ситуации, потому что за четыре года невозможно сотворить чудеса и сразу вернуться в элиту.

Плюс необходимо учитывать традиции "Лады", связанные как с прошлыми результатами клуба, так и с его воспитанниками. В чем была специфика тольяттинской "Лады"? В том, что она на протяжении всей своей истории жила за счет собственных воспитанников. Мы никогда не хватали звезд с неба в плане финансов, жили по средствам, которые имелись.

Это же касается и женского гандбольного клуба "Лада", воспитанницы которого завоевали девять золотых олимпийских медалей Рио-2016. Пятеро девчонок накануне Олимпиады уехали в Ростов. Это говорит о том, что Тольятти умеет готовить спортсменов самого высокого уровня, это касается и хоккея. Хоккейная школа всегда позволяла нам удерживать результаты на высоком уровне без больших финансовых затрат. Нам нужны еще два-три года, чтобы создать клуб с большими задачами, но основу которого составляли бы местные воспитанники.