Михаил Бутурлин: "Обвинение в краже? Это чудовищное недоразумение"

Бывший арбитр Михаил Бутурлин объяснил, что произошло в аэропорте Внуково, где его задержали по подозрению в краже барсетки. Отметим, что с этого сезона Бутурлин является членом СДК КХЛ.

– Обвинение в краже? Произошло какое-то чудовищное недоразумение, – сказал Бутурлин. – Я был в зале вылета, народу было совсем немного. Барсетку я видел, но, думаю, кто-то оставил, хозяин вернется. Однако никого не было, я ее взял и хотел отнести в полицию. Однако тут же ко мне подошли сотрудники органов, начали спрашивать, мои ли это вещи.

Я сразу сказал, что барсетка не моя, я ее хотел передать сотрудникам, вдруг кто-то забыл. Привели хозяина, который опознал барсетку, произвели описание. Денег там было 2900 рублей. В общем, все это странно, мне потом один из дознавателей сказал, что я просто оказался не в том месте. Но я предлагал сотрудникам посмотреть видеозаписи, там ведь камеры везде. Самое печальное, что в СМИ появилось фото моего сына, а не мое, а сын – действующий арбитр КХЛ. Но я буду доказывать невиновность. (Алексей ШЕВЧЕНКО)