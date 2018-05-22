"Металлург" примет участие в Кубке Шпенглера

"Металлург" станет участником Кубка Шпенглера-2018, сообщает официальный сайт хоккейного клуба "Давос". Турнир пройдет в с 26 по 31 декабря в швейцарском Давосе.

Кроме "Металлурга" на Кубке сыграют "Нюрнберг", "Калпа", "Оцеларжи", а также традиционные участники: "Давос", усиленный лучшими хоккеистами чемпионата Швейцарии, и сборная Канады, составленная из играющих в Европе канадцев.

Отметим, что Кубок Шпенглера – старейший в мире международный хоккейный турнир, чья история началась в 1923 году. В разное время в нем принимали участие "Спартак", "Динамо", ЦСКА, сборная США и другие команды.

"Металлург" становился победителем Кубка Шпенглера в 2005 году.