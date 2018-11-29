"Металлург" обыграл "Салават Юлаев", одержав третью победу подряд

"Металлург" победил "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 4:0. Защитник Евгений Бирюков отметился заброшенной шайбой, а также двумя результативными передачами.

"Металлург" набрал 47 очков и расположился на четвертом месте. "Салават Юлайев" с 39 баллами занимает седьмую строчку.

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"Салават Юлаев" (Уфа) - "Металлург" (Магнитогорск) - 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)

Голы: Чибисов - 5 (Бирюков), 12:24 - 0:1. Дронов - 1 (Бирюков), 17:21 - 0:2. Бирюков - 2 (Шор, Чибисов), 22:12 - 0:3. Пакаринен - 11 (бол., Шор), 41:27 - 0:4.

Вратари: Метсола (Кареев, 22:12) - Загидулин.

Штраф: 4 - 6.

Броски: 31 (7+13+11) - 31 (9+9+13).

Судьи: Одиньш, Оскирко.

29 ноября. Уфа. "Уфа-Арена". 6208 зрителей.

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