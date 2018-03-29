Меньшиков продлил контракт с "Авангардом"

Защитник "Авангарда" Виталий Меньшиков заключил новое соглашение с клубом, сообщает пресс-служба "ястребов". Контракт рассчитан на два года.

– Вы продлили контракт с "Авангардом" еще на два года. Как поступило предложение, какие эмоции?

– Руководители клуба пригласили к себе и сказали, что хотели бы видеть меня в своей команде: цели у "Авангарда" очень амбициозные, задачи – высокие, и я им соответствую. Мы с семьей очень довольны. Не скрою, было несколько заманчивых вариантов для продолжения карьеры, но в приоритете оставался "Авангард". И к клубу уже прикипели, и к городу – нам здесь все нравится. И в Омске замечательные болельщики: спасибо большое всем за поддержку, это очень приятно.

– Как оцените для себя прошедший сезон и какие цели ставите на будущий?

– С каждым разом, конечно, хочется становиться лучше. В новом сезоне хочется прибавить в результативности, стать ведущим защитником "Авангарда" и приносить максимальную пользу своей команде в достижении поставленных целей. А цели с командой максимальные – выиграть Кубок.

Напомним, что в прошедшем сезоне Меньшиков провел за омичей 50 матчей, в которых набрал 7 (2+5) очков. Также на счету защитника 44 силовых приема и 60 заблокированных бросков.