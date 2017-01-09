"Медвешчак" обыграл "Северсталь"

"Медвешчак" в матче регулярного чемпионата КХЛ на своей площадке обыграл "Северсталь". Победу хорватской команде принесла шайба форварда Франсиса Паре.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Медвешчак" (Загреб) - "Северсталь" (Череповец) - 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Голы: Безина - 3 (Воронин, Глумак), 23:24 - 1:0. Монс - 9 (Кагарлицкий, Сизов), 31:06 - 1:1. Паре - 10 (Смит, Воронин), 51:13 - 2:1.

Вратари: Гарнетт - Коварж (58:41 - 58:54, 59:00).

Штраф: 4 - 6.

Броски: 36 (15+13+8) - 34 (9+13+12).

Судьи: Балушка, Васильев.

9 января. Загреб. Dom Sportova.