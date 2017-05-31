Медведев и Головков могут войти в руководство московского "Динамо"

Как стало известно "СЭ", в ближайшее время в менеджерском составе московского "Динамо" могут произойти серьезные изменения. Так, новыми руководителями бело-голубых могут стать первый президент КХЛ Александр Медведев, а также президент "Витязя" Михаил Головков. Сам Головков в интервью "СЭ" не подтвердил переход в московскую команду:

– Информация о возвращении в "Динамо" – слухи, – сказал Головков. – Конечно, судьба клуба меня заботит, но чтобы комментировать ситуацию, надо быть внутри нее.

Напомним, что Головков занимал пост президента "Динамо" в 2006-2009 гг. (Евгений БЕЛОУСОВ, Алексей ШЕВЧЕНКО)