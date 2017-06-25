Марек Квапил: "КХЛ – сильнейшая хоккейная лига Европы"

Новичок "Амура" нападающий Марек Квапил уверен в том, что КХЛ – сильнейшая лига Европы. По его словам, он очень рад вернуться в Россию.



– Когда я играл в "Нефтехимике", подумал, что нужно сделать небольшую паузу, – приводит слова Квапила официальный сайт "Амура". – Моя девушка, теперь уже жена, была в Чехии, так что я решил вернуться домой на один год. Хотел побыть рядом с ней какое-то время. То есть это было запланированное решение: сезон отыграть на родине, а потом вернуться в Россию.



Очевидно, что КХЛ – сильнейшая хоккейная лига Европы, и я никогда не сомневался, что хочу выступать здесь. Очень рад, что удалось подписать контракт с "Амуром".