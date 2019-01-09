Максим Сушинский: "Матч "Динамо" - "Адмирал" в Балашихе не создаст проблем для "Авангарда"

Президент "Авангарда" Максим Сушинский заверил, что матч между московским "Динамо" и "Адмиралом", который пройдет на "Арене Балашиха" 2 февраля, не создаст проблем для клуба.

- Переговоры о предоставлении хоккейному клубу арены в Балашихе на матч против "Адмирала" прошли очень легко, - цитирует Сушинского ТАСС. - Я играл при нынешнем руководстве московского клуба, поэтому повторюсь, что все прошло в рабочем режиме. Да, была проблема раздевалок, но этот вопрос также легко решился, поэтому никаких проблем, как для нас, так и для них, нет.

Ранее стало известно, что матч "Динамо" (Москва) - "Адмирал" пройдет в Балашихе, так как в этот же на динамовской арене в Петровском парке состоится концерт. Стадион "Арена Балашиха" заявлен динамовцами в качестве резервного. Встреча начнется в 17:00 по московскому времени.

Все о КХЛ - здесь