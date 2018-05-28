Магнус Хелльберг перешел в СКА

Как и предполагал "СЭ", СКА и "Куньлунь" произвели обмен. Игроком петербургской команды стал шведский голкипер Магнус Хелльберг, клуб из Пекина получил денежную компенсацию.

По информации "СЭ", скандинавский голкипер будет зарабатывать в питерском клубе миллион долларов за сезон.

Хелльберг играл за "Куньлунь" с 2017 года. В прошедшем сезоне 27-летний швед провел 51 матч и пропустил 110 шайб. "Куньлунь" занял 12 место в регулярном чемпионате Восточной конференции и не смог пробиться в плей-офф.