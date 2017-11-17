Лукаш Радил: "Спартак" может побороться за гораздо большее, чем попадание в плей-офф"

Нападающий "Спартака" Лукаш Радил после победы над "Ладой" (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что красно-белые в этом сезоне способны побороться не только за попадание в плей-офф.

– Клуб одержал девять побед в последних 10 матчах, и мы продолжаем прибавлять от игры к игре, – цитирует ТАСС Радила. – Еще перед началом сезона мы ставили себе задачу попадания в восьмерку, но сейчас могу сказать, что "Спартак" может побороться за гораздо большее, чем просто выход в плей-офф КХЛ. Однако расслабляться не стоит, впереди много сложных игр.