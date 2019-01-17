"Локомотив" разгромил на выезде "Куньлунь"

"Локомотив" разгромно обыграл "Куньлунь" со счетом 5:1.

Голы в составе победителей на свой счет записали Денис Алексеев, Артур Каюмов, Андрей Локтионов, Брэндон Козун и Даниил Апальков. Единственной шайбой у "Куньлуня" отметился Виктор Бартли.

Благодаря этой победе, "Локомотив" набрал 69 очков в 51 матче. Ярославцы идут на третьем месте в Западной конференции.

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"Куньлунь" (Пекин) - "Локомотив" (Ярославль) - 1:5 (0:3, 0:1, 1:1)

Голы: Алексеев - 10 (Денисенко), 9:03 - 0:1. Каюмов - 5 (Иванов, Афанасьев), 10:04 - 0:2. Локтионов - 14 (мен.), 19:56 - 0:3. Козун - 15 (бол., Иванов, Кудрявцев), 28:14 - 0:4. Бартли - 5 (Лунд, Мертль), 45:24 - 1:4. Апальков - 8 (Ильенко, Коротков), 52:29 - 1:5.

Вратари: Кархунен (Цзэхао Сунь, 20:00) - Исаев.

Штраф: 16 - 12.

Броски: 35 (16+8+11) - 26 (11+10+5).

Судьи: Беляев, Фатеев.

17 января. Шанхай. ЛД "Фэйян".

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