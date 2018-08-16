"Локомотив" обыграл "Северсталь" в товарищеском матче со счетом 5:3 (1:1, 1:2, 3:0).
Товарищеский матч
"Локомотив" (Ярославль) - "Северсталь" (Череповец) - 5:3 (1:1, 1:2, 3:0)
Голы: Эштон - 1 (Бойчак, Малевич), 15:03 - 0:1. Юртайкин - 1, 15:36 - 1:1. Алексеев - 2 (Черепанов, Локтионов), 28:58 - 2:1. Рыбин - 1 (Куляш), 31:49 - 2:2. Куляш - 3 (Трубачев, Вовченко), 34:19 - 2:3. Картаев - 3 (Ильенко, Е. Аверин), 41:30 - 3:3. Юртайкин - 2 (бол., Крунвалль, Контиола), 47:44 - 4:3. Картаев - 4 (п.в., Черепанов), 59:58 - 5:3.
Вратари: Салак - Магарилов (59:35).
Судьи: Белов, Оскирко.
16 августа.
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