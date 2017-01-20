17:49 | ХОККЕЙ — КХЛ

Леонид Вайсфельд: "Проблема Сведберга в том, что он начинает заниматься не своими вещами"

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Генеральный менеджер "Салавата Юлаева" Леонид Вайсфельд считает голкипера команды Никласа Сведберга игроком высокого уровня. Однако, по его мнению, 27-летний швед слишком переживает за команду, что плохо сказывается на игре.

- Сведберг - вратарь очень высокого уровня, - цитирует "Р-Спорт" Сведберга. - Проблема в том, что он переживает за всю команду и начинает заниматься не своими вещами, отвлекается. Во всей карьере Сведберг очень хорошо играет плей-офф, и за нас хорошо отыграл в плей-офф в том году. Так что ситуация с ним не такая страшная.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20170120/1115175802.html

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