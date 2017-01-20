Леонид Вайсфельд: "Проблема Сведберга в том, что он начинает заниматься не своими вещами"

Генеральный менеджер "Салавата Юлаева" Леонид Вайсфельд считает голкипера команды Никласа Сведберга игроком высокого уровня. Однако, по его мнению, 27-летний швед слишком переживает за команду, что плохо сказывается на игре.

- Сведберг - вратарь очень высокого уровня, - цитирует "Р-Спорт" Сведберга. - Проблема в том, что он переживает за всю команду и начинает заниматься не своими вещами, отвлекается. Во всей карьере Сведберг очень хорошо играет плей-офф, и за нас хорошо отыграл в плей-офф в том году. Так что ситуация с ним не такая страшная.