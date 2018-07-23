20:41 | Хоккей — КХЛ

Лекомцев стал игроком "Северстали"


Защитник Иван Лекомцев стал игроком "Северстали", информирует официальный Твиттер клуба. Соглашение с 33-летним россиянином рассчитано до конца следующего сезона. 

В минувшем сезоне Лекомцев выступал в составе "Локомотива". Он принял участие в 55 матчах и набрал 13 (5+8) очков. 

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