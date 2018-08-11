Ландер и Глухов залечат травмы до начала чемпионата КХЛ

Нападающие "Ак Барса" Антон Ландер и Михаил Глухов, а также защитник Андрей Педан восстановятся от травм до начала чемпионата КХЛ.

Ландер, Глухов и Педан получили повреждения по ходу предсезонного турнира в Сочи, прошедшего 3-8 августа. Первый матч регулярного чемпионата КХЛ "Ак Барс" проведет 1 сентября с петербургским СКА.

- Ландер, Глухов и Педан восстанавливаются после травм. Они будут готовы к началу чемпионата КХЛ, – цитирует "РИА Новости" генерального менеджера клуба Рафика Якубова.