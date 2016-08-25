"Кузня" дома пропустила семь шайб от "Югры"

Новокузнецкий "Металлург" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ проиграл "Югре". Решающим стал второй период, в котором гости забросили пять безответных шайб.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Металлург" (Новокузнецк) - "Югра" (Ханты-Мансийск) - 1:7 (0:0, 0:5, 1:2)

Голы: Курьянов - 1 (бол., Угольников), 26:12 - 0:1. Варфоломеев - 1 (Горбунов), 28:17 - 0:2. Панов - 1 (бол., Курьянов, Бортников), 33:08 - 0:3. Акмальдинов - 1 (мен., Курьянов), 33:42 - 0:4. Медведев - 1 (Майоров, Бортников), 38:05 - 0:5. Варфоломеев - 2 (бол., Погоришный), 47:06 - 0:6. Благой - 1 (мен.), 51:28 - 1:6. Медведев - 2 (Шулаков, Булянский), 53:05 - 1:7.

Нереализованный буллит: Комаристый (29:33, Металлург).

Вратари: Бирюков (Подъяпольский, 33:42) - Фокин.

Штраф: 26 - 39.

Броски: 35 (10+17+8) - 34 (14+12+8).

Судьи: Бутурлин, Гашилов.

25 августа. Новокузнецк. Дворец спорта кузнецких металлургов.