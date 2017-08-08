"Куньлунь" обыграл "Сочи" и занял 5-е место на Sochi Hockey Open

"Куньлунь" обыграл "Сочи" со счетом 3:2 в матче за 5-е место на турнире Sochi Hockey Open. В составе победителей по шайбе забросили Андрей Костицын, Константин Макаров и Кори Кейн. В составе хозяев турнира отличились Вадим Хомицкий и Руслан Педан.
Sochi Hockey Open
Матч за 5-е место
"Сочи" – "Куньлунь" (Пекин) – 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)
Голы: Хомицкий – 1 (бол., Мамкин), 7:04 – 1:0. Костицын – 1 (Сквайрз, Кулда), 18:47 – 1:1. Педан – 2 (Уэллман, Гарбутт), 31:43 – 2:1. К. Макаров – 1 (Гюнге), 35:13 – 2:2. Кейн – 1 (Сквайрз, Костицын), 56:05 – 2:3.
Вратари: Барулин (57:55) – Хелльберг.
8 августа. Сочи. Ледовый Дворец "Большой".
- Вадим Хомицкий
- Андрей Костицын
- Сочи (хоккей)
- Куньлунь (хоккей)
- Константин Макаров
- Руслан Педан
- Кори Кейн
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