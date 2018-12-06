Кравцов рассказал, почему начало сезона вышло у него не самым удачным

Форвард "Трактора" Виталий Кравцов в интервью корреспонденту "СЭ" рассказал, почему у него поначалу не задался сезон. Он отметил, что был очень сильно уставшим физически в начале сезона.

– Сезон поначалу не задался в "Тракторе", с чем вы это связываете?

– Это было видно, я не скрываю. Физически был очень сильно уставшим – выходил на каждую игру и понимал, что не смогу побежать, что, может быть, постою, и шайба сама придет ко мне. Из-за этого все сломалось. Начал себя изнутри съедать. Потом поехал в сборную, переосмыслил все. Вернулся – у "Трактора" поменялся тренер.

Нас физически отпустили. Это очень сильно помогло. Идите хоть в баню, хоть на массажи, главное, чтобы быстрее это сработало и чтобы быстрее нашлась своя игра. В последних матчах что-то началось получаться. Потихоньку набираем очки.

– Почему вы были очень сильно уставшим физически в начале сезона?

– По большей части это была моя ошибка. Сразу после плей-офф поехал в сборную, потом во Владивосток. Неделю отдохнул и начал готовиться к комбайну перед драфтом НХЛ. Затем еще лагерь новичков. Приехал в Россию – опять сборы. На них я чувствовал себя хорошо. Любая нагрузка – а я не уставал, делал все в двойном объеме.

Думал, добавлю, и все будет еще лучше. Но оказалось не все так просто. Попал в психологическую яму. С Лешей Кручининым общался, он подсказывал какие-то вещи. С тренером по физподготовке. Один случай был: на следующий день у нас игра с "Металлургом", а мы пришли в зал и 540 раз со штангой "сделали" с Германом Михайловичем Титовым.

– Зачем?

– Не знаю. Но на следующую игру вышли и победили со счетом 6:5. Правда, потом два матча проиграли со счетами 0:8 и 1:6. Какое-то свое видение у Титова. Сказал, что Стивен Стэмкос так делает, давайте и мы тоже. Попробовали – не получилось.

– Какие выводы из этого?

– Нужно с головой тренироваться и с головой отдыхать. Можно перебрать и тогда приходишь с игры и думаешь: "Что же такое? Я летом оттренировался, почему сейчас так? Давай еще поднажму". Оказывается – не так. А если устал и не будешь ничего делать – станет еще хуже. Все равно в зале работал – либо на силу, либо на восстановление. Леша Кручинин расписал мне программу. Он же с Павлом Дацюком скорешился, ходит с ним – потерял я друга. (Алексей Шевченко)

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