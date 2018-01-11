Ковалев – о матче с "Сибирью": "Броски "Авангарда" не были опасными"

Нападающий "Авангарда" Антон Ковалев посетовал на слабую реализацию голевых моментов в матче регулярного чемпионат КХЛ с "Сибирью" (2:4). По словам форварда, броски омичей не были опасными.

– Важно было начать хорошо, мы знали, что "Сибирь" побежит, что болельщики будут гнать вперед. Все знают, как тут поддерживают, – приводит пресс-служба омичей слова Ковалева. – Мы здорово начали, хорошо контролировали игру, почти ничего не давали сделать в своей зоне, владели шайбой и повели в счете, все было хорошо. Они быстро отыгрались, но во втором периоде мы продолжали владеть инициативой.

У них были острые контратаки, но в целом игра была на нашей стороне – забили гол и снова повели. Потом третий период, большинство… Этот гол, который забили, но нам его не засчитали. После этого "Сибирь" взбодрилась, проснулась, ощущалось, что им это помогло. Мы должны были продолжать играть агрессивно, в атаке мало все-таки лезли на ворота, не все получалось. Здорово контролировали шайбу, но остроты было мало. Дальше "Сибирь" сравняла, быстро забила третий, а потом уже завладела инициативой.

– "Авангард" опережал "Сибирь" в два с половиной раза по броскам, что пошло не так? Реализация подвела?

– Реализация, да. Вратарь видел наши броски, они были не очень опасными. Нужно создавать трафик, помеху – и больше шансов забить гол.