Константин Окулов: "Нельзя говорить, что ЦСКА выше классом, чем "Динамо"

Нападающий ЦСКА Константин Окулов после победы над "Динамо" (6:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что не расстраивается из-за ротации состава. Хоккеист считает, что его главная задача – выходить на лед и играть. Напомним, что в этой встрече, которая стала первой для Окулова в составе армейцев, он набрал 4 (1+3) очка.

– Матч получился легким для ЦСКА?

– Это далеко не так. "Динамо" – очень сильный соперник. У нас пошло, удалось забить. Просто нам больше повезло, чем им.

– Можно ли сказать, что на данный момент "Динамо" – не ровня вашей команде в каких-то компонентах?

– Ни в коем случае нельзя говорить, что мы намного выше классом. Всякое может случиться. В следующем матче они могут запереть нас в зоне. Получилось так, что мы поймали их на сменах, где-то подсело звено соперника.

– Насколько расстраиваетесь, когда попадаете под ротацию?

– Как я могу расстраиваться? Это вопрос тренеру. Мое дело – выходить и играть.

– Неделю назад вы забили "Динамо" две шайбы. Это ваш клиент?

– Хорошо, что много забиваю, просто мне помогают партнеры. Стараюсь отличаться в играх с любым соперником. Приятно, что забил сегодня. В начале сезона всегда немножко нервничаешь. Хочется помочь партнерам и себе, а такие вещи придают уверенности. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)