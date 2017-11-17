Коньков – о матче с "Авангардом": "Сибирь" прекрасно понимала, что будет бой"

Нападающий "Сибири" Сергей Коньков после поражения от "Авангарда" (0:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что команде необходимо работать над реализацией голевых моментов. По словам форварда, сибиряки понимали, что в этой встрече будет бой.

– Хороший матч. Команды бились, старались играть на победу, – сказал Коньков. – Были удаления, в которых мы выстояли, хотя "Авангард" здорово атаковал. В третьем периоде матч шел до гола. В нашей зоне соперники хорошо сыграли, мы не смогли перекрыть диагональную передачу – бросок и гол. Прикладывали все силы, чтобы выровнять игру, были и моменты. Но в завершении и реализации моментов – тут нам надо еще работать.

– Сравним ли этот матч с предыдущим, который был с "Югрой"?

– Думаю, качество игры все же разное. В прошлой встрече у нас многое не получалось, хотя мы и вытащили тот матч на последней минуте. Здесь был другой накал, мы прекрасно понимали, что будет бой, "сибирское дерби". И характер встречи был другой.

– Поддержку болельщиков ощутили?

– Естественно. Всегда чувствуем их поддержку, тем более, сюда их приехала не одна сотня. Спасибо им!

– "Сибири" в конце матча удалось прижать хозяев. Что мешало раньше?

– Мы старались играть аккуратно, прежде всего, обезопасить свои ворота. Но когда ты проигрываешь, ничего другого не остается, нужно идти вперед, в атаку. (Анна ЛЕВЧЕНКО)