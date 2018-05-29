Клутье и Аболиньш вошли в тренерский штаб "Авангарда"

"Авангард" на официальном сайте объявил, что в тренерский штаб команды вошли Жак Клутье и Алдис Аболиньш. 27 мая клуб из Омска возглавил канадец Боб Хартли, который продолжит совмещать работу с "ястребами" и сборной Латвии.

Канадец Клутье работал ассистентом главного тренера "Колорадо", с которым дважды выиграл Кубок Стэнли. Также он входил в тренерские штабы "Корнволла", "Цюриха" и "Калгари". С 2016 года он помогает Хартли в сборной Латвии.

Аболиньш, в свою очередь, в качестве игрока шесть раз выигрывал чемпионат Латвии. С 2016 года он работал с молодежной сборной Латвии.

Воспитатель Ковальчука, чемпион НХЛ. Канадец, который поведет за собой "Авангард" //

Подписанию договора Хартли с "Авангардом" помогал Ковальчук //

"Никто не приставлял к моей голове пистолет, чтобы я отправился в Омск"