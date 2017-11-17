КХЛ планирует ежегодно увеличивать количество допинг-проб минимум на 10 процентов

КХЛ разработает антидопинговую образовательную программу и планирует ежегодно увеличивать число проб минимум на 10 процентов. Об этом говорится в проекте стратегии развития лиги до 2023 года.

– КХЛ придерживается активной позиции в борьбе с нарушениями антидопинговых правил. Именно поэтому и была проделана огромная работа для возобновления антидопинговой деятельности в условиях приостановления деятельности РУСАДА и изоляции России от международного антидопингового движения.

Антидопинговые мероприятия станут неотъемлемой частью развития лиги в последующие годы. Планируется ежесезонное увеличение количества допинг-проб не менее чем на 10 процентов. Учитывая необходимость повышения антидопинговой грамотности персонала клубов и игроков, лига разработает антидопинговую образовательную программу, – говорится в проекте стратегии развития КХЛ до 2023 года.

Напомним, сегодня в Москве состоялось заседание правления КХЛ.