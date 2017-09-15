КХЛ будет ежегодно выделять 60 миллионов рублей на развитие детского хоккея

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышенко заявил о том, что лига ежегодно будет выделять 60 миллионов рублей на развитие детского хоккея. По его словам, в рамках контракта с Федерацией хоккея России (ФХР) организация запланировала по этой теме расходы на 240 миллионов.

– На финансирование и развитие детского хоккея КХЛ будет выделять 60 миллионов ежегодно. В рамках контракта с ФХР мы запланировали по этой теме расходы на 240 миллионов рублей, – приводит ТАСС слова Чернышенко. – Деньги будут направляться в Федерацию хоккея России из нашего стабилизационного фонда, а далее федерация будет распределять эти деньги по различным детским программам самостоятельно.

Новокузнецкий "Металлург" как участник прошлого чемпионата получит выручку от продажи ТВ-прав и прибыли, которая составит 5,8 миллиона рублей. Совет директоров рекомендовал клубу направить эти средства на развитие детско-юношеского хоккея.