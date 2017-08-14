Капитан U-18: "Задержался бы в Челябинске, но почему бы не попробовать за океаном?"

Капитан юниорской сборной России Никита Охотюк рассказал о причинах отъезда в Лигу Онтарио, где будет выступать за "Оттаву 67". Также он отметил, что юниоры проиграли чехам в полуфинале Мемориала Глинки (1:2), так как не выполняли тренерские указания.

– Мы вообще не выполняли тренерское задание, поэтому и проиграли в полуфинале, – отметил Охотюк. – Сил не хватило. Мы устали эмоционально и физически, поэтому было столько удалений (10-6 штрафа во встрече с чешской сборной. – Прим. "СЭ").

– Соперник не выглядел непобедимым.

– Точно. Мы переехали на их арену, где трибуны очень сильно поддерживали хозяев. Даже свисток не было слышно. Чехи бежали и втыкались в нас – ничего особенного.

– Следом матч за бронзу проиграли за один третий период.

– Наверное, закончились силы, эмоции были уже не как в первых встречах. Сами сбавили и уступили.

– В решающих матчах не хватило Григория Денисенко и Данилы Галенюка?

– Ага, но надо было побеждать и за всех парней.

– С какими мыслями отбываете в Канаду?

– Настроение отличное, вылет – уже на днях. Из новой команды успел пообщаться с генменеджером (Джэймсом Бойдом. – Прим. "СЭ"). Тот сказал, что в команде меня ждут.

– Раздумывали над тем, чтобы остаться в родном Челябинске? В апреле же там пройдет ЮЧМ?

– Конечно такой вариант был, но совсем недавно решились на отъезд. Если есть возможность, почему бы не попробовать за океаном? (Евгений БЕЛОУСОВ)