Илья Воробьев: "В хоккее цыплят по весне считают"

Главный тренер СКА Илья Воробьев после победы в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ над "Локомотивом" (2:0) подчеркнул, что игра с ярославской командой получилась хорошей – много движения, много силовых приемов.

– Большое спасибо нашим болельщикам, которые поддерживали команду во всех трех гостевых матчах, – приводит официальный сайт "Локомотива" слова Воробьева. – Игра, как и ожидалось, получилась хорошей. Много движения, много силовых приемов. Во втором периоде реализовали свои моменты. Но "Локомотив" не сбавлял, давил – здорово, что выстояли.

– Говорят, статистика знает все. В первом периоде она была равной, во втором – уже за СКА, и, как следствие, результат. Говорит ли это о том, что СКА тактически переиграл "Локомотив"?

– Нет, это ни о чем не говорит. Например, в прошлом матче я был очень недоволен вторым периодом. Это хоккей, это игра.

– Завершилась выездная серия (победы над "Северсталью" 5:0 и московским "Динамо" 4:0). Подведите итоги – все-таки три сухих победы...

– Неплохо завершилась, раз три сухих победы. Работаем дальше. В хоккее цыплят по весне считают.

– Каким будет график команды после этого матча?

– Завтра будет выходной, затем продолжим работать.

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