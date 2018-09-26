Илья Воробьев: "Приятно победить в 700-м матче СКА в КХЛ"

Главный тренер СКА Илья Воробьев подвел итоги матча с "Сибирью" (5:0).
- Сегодня была семисотая игра СКА в КХЛ, приятно было победить, - сказал Воробьев. - Неплохо смотрелись сегодня.
- Чем-то остались недовольны?
- Было несколько ненужных потерь - в теннисе есть такое понятие. В средней зоне несколько раз теряли шайбу.
- Звено Прохоркина выделяется? Нет ли желания больше использовать Бывальцева и Ли?
- Эта тройка действительно неплохо выглядит. Будем думать, как в дальнейшем использовать Бывальцева и Ли.
- Когда появится Егор Рыков? Почему он не играет за фарм-клуб?
- С ним непростая ситуация, но он работает с командой. (Игорь Новиков)