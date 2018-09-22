Илья Ковальчук: "КХЛ - молодая и отличная лига"

Нападающий "Лос-Анджелеса" Илья Ковальчук признался, что считает КХЛ отличной лигой. 35-летний россиянин также добавил, что хоккей является самым популярным видом спорта в России.

- КХЛ - отличная лига, - сказал Ковальчук в интервью ESPN. - Не каждый человек может играть в НХЛ. Некоторые парни из Европы хотят быть ближе к дому. Это молодая лига, но она быстро растет: появляются новые арены и поклонники. Хоккей - самый популярный вид спорта в России. Я играл за отличную команду СКА, которая делала все для того, чтобы побеждать. Мне все нравилось в КХЛ.

Олимпиада-2018? У нас не было ни флага, ни имени, но все знали, откуда мы. Хоккей - главный спорт на Олимпиаде. Люди поддерживали нас, а мы сделали их счастливым.

Ковальчук перешел в "Лос-Анджелес" 1 июля 2018 года, подписав 3-летний контракт.

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