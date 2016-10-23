Илья Горохов: "Надавать молодежи "по шапке"? Это не наш метод"

Защитник "Сочи" Илья Горохов в интервью официальному сайту КХЛ подчеркнул, что ему приходится больше работать в последние годы, чтобы на равных играть с молодежью. 39-летний игрок провел недавно 500-й матч в элитном дивизионе.

– Многие возрастные хоккеисты рассказывают: чтобы играть в хоккей наравне с молодыми, нужно тренироваться в два раза больше. Что думаете по этому поводу?

– В два раза больше – точно не надо. Но что-то дополнительное после тренировок делать нужно. Правда, чтобы молодые этого не видели. (Смеется.)

– Молодежь вас по имени-отчеству зовет?

– Нет, такого у нас нет.

– И за советами не обращаются?

– А вот это иногда бывает.

– В раздевалке, наверное, можете иногда и "по шапке" надавать?

– Отвечу фразой из фильма: "Это не наши методы!"