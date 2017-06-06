Игрокам "Амура" не выплачивают зарплату 4 месяца

Как стало известно "СЭ", долги "Амура" перед игроками составляют 4 месяца. Хоккеисты не видели полной зарплаты с начала года, но им выплачиваются авансы в размере 10-20 процентов от зарплаты.

Пока руководство даже не обещает игрокам полного погашения, но известно, что хоккеистам строго-настрого запретили допускать утечки в прессу. Два дня назад представитель клуба заявил, что никаких проблем с деньгами у клуба нет. Напомним, что "Амур" – один из главных кандидатов на исключение из КХЛ в следующем сезоне. (Алексей ШЕВЧЕНКО)