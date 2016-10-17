Игорь Захаркин: "Салават Юлаев" стал двигаться только во втором периоде"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Игорь Захаркин после выездной победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Амуром" (5:4 Б) отметил слабые действия команды в начале матча. Специалист также отметил, что к ничьей в основное время привело неоправданное удаление.

- Мы начали очень плохо, были сонными, - приводит пресс-служба "Амура" слова Захаркина. - Только в середине 2-го периода я увидел команду, которая может двигаться и угрожать воротам соперника. Нам повезло, что мы забросили две быстрые шайбы после 1:3. Нам удалось забросить 4-ю шайбу. Неоправданное удаление привело игру к ничьей в основное время. Я очень рад, что мы впервые в этом сезоне смогли выиграть по буллитам.