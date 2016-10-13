Игорь Захаркин: "Молодежь "Салавата" здорово сыграла с "Автомобилистом"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Игорь Захаркин после домашней победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Автомобилистом" (5:1) отметил, что игра разделилась на отдельные эпизоды. По мнению специалиста, залогом успеха стало выполнение тренерской установки в третьем периоде, когда необходимо было сыграть строго по результату.

– Матч проходил неровно, – цитирует пресс-служба "Салавата Юлаева" Захаркина. – Какие-то эпизоды матча были удачные, какие-то нет, но радует то, что когда не пошла игра у лидеров, на себя лидерские качества взвалило звено Бодрова, молодежь очень здорово сыграла. Это определило успешный исход поединка, но самое главное, что мне понравилось больше всего, это то, что в третьем периоде, когда нужно было сыграть строго и четко по результату, команда справилась с заданием. Это говорит о том, что мы немного взрослеем.



– Планируете ли дальше в большинстве выпускать Дениса Куляша?



– У нас не совсем удачно играет и первая пара, на самом деле, в звене с Умарком. У нас там намечается большая реконструкция.



– Вы определились, в какой очередности будут играть вратари?



– Мы определились, ждите следующего матча.