Игорь Игнатушкин: "Армейцы играли в хоккей, который мы от них и ожидали"

Нападающий "Динамо" Игорь Игнатушкин после поражения от ЦСКА (3:2Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что несмотря на поражение по буллитам, по игре никого упрекнуть нельзя. По его словам, бело-голубые бились до последнего.

- По броскам преимущество было у ЦСКА, но это их стиль. Бочаров, молодец, подчистил. Отмечу, что по сравнению с матчем со СКА сегодня у "Динамо" на площадку вышла совсем другая комнада. Мы были мобилизованы, это было видно с первых минут. Мы уступали в счете, но не опустили рук, бились до последнего и довели дело до буллитов. А это всегда лотерея. У соперника побольше мастерства, может, нам просто не хватило удачи. Надо зацепиться за сегодняшний матч. Нам предстоит трудная поездка перед Новым годом, но мы будем биться в каждом матче.

- У ЦСКА было два поражения подряд, что не характерно для этой команды. Почувстсовали, что соперник тоже очень заряжен?

- Армейцы играли в тот хоккей, который мы от них и ожидали. Ничего не меняли: навалы, подставления. Возможно, в большинстве нам надо было играть по-другому. Но никого из наших ребят нельзя упрекнуть. Тренер после матча сказал, что сегодня была у нас была единая комнада, билась до последнего. В концовке даже выиграть могли, когда играли пять на четыре. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)