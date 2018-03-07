Игорь Есмантович: "Уверен, что третий матч против "Спартака" получится непростым"

Генеральный директор ЦСКА Игорь Есмантович ожидает, что третий матч плей-офф КХЛ против "Спартака" получится непростым. Армейцы выиграли две первые игры – 6:0 и 1:0. По мнению Есматовича, в "Спартаке" собраны сильные хоккеисты.

– "Спартак" – амбициозная команда, там играют классные ребята. Своим желанием и игрой они заслужили место в плей-офф. Идет игра на вылет, поэтому уровень давления на всех участников повышается в разы, – цитируют "Известия" Есматовича. – Первый матч сложился для нас удачно. Вторая встреча получилась сложной, но команде удалось сыграть третий период строго, без удалений. В такой непростой момент ЦСКА должен был проявить свой класс, и приятно, что игроки не дрогнули. Теперь мы готовимся к третьему матчу, который, уверен, будет непростым, как и все игры в Кубке Гагарина.