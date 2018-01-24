Игорь Есмантович: "Есть определенные переживания за Капризова"

Президент ЦСКА Игорь Есмантович отметил, что форвард армейцев Кирилл Капризов справился с безголевой серией, а также заявил, что для игрока на первом месте стоит не собственная результативность. Напомним, что в последних 16 встречах регулярного чемпионата КХЛ 20-летний хоккеист забросил всего одну шайбу. В этом сезоне на его счету 40 (15+25) очков в 46 матчах.

– Есть определенные переживания за него – он стремится в каждом матче набирать максимальное количество очков, – цитирует ТАСС Есмантовича. – Это спорт, и у каждого игрока есть моменты, когда шайба не летит в ворота. Считаю, что Кирилл мужественно справился с этим вопросом и подчинил свои действия командной игре. Для него, как и для каждого игрока, на первом месте стоит результат команды, а не своя результативность.