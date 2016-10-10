Игорь Бортников: "Мне была нужна спортивная перезагрузка"

Нападающий "Нефтехимика" Игорь Бортников подчкеркнул, что его карьере нужна была перезагрузка. По словам 27-летнего форварда, Нижнекамск является для него вторым домом.

– Хоккейная жизнь такая, когда все в один миг может поменяться, как сейчас и произошло. Появился вариант уехать ближе к дому, и я сделал выбор, - цитирует пресс-служба "Нефтехимика" Бортникова. - Если вы заметили, что в моей карьере было-то всего три клуба: "Нефтехимик", "Адмирал" и "Югра".

Нижнекамск – мой второй дом. Мне нужна спортивная перезагрузка, видимо, у каждого спортсмена бывает такой период. У меня этот момент настал. Отмечу, что я расстался со всеми в "Югре" в очень дружеских отношениях.

Спасибо тренерскому штабу за понимание. В "Нефтехимике" надеюсь, что у меня все сложится, как хочется, буду приносить пользу там, как я это делал в "Югре". Хочу поблагодарить болельщиков, здесь они действительно искренние. Тут своя атмосфера. Они с нами и в трудные минуты, и в радости. Не отворачиваются от команды, это важно.