Харийс Витолиньш: "Со СКА ответственность больше, чем была с "Динамо"

Тренер СКА Харийс Витолиньш после победы в Кубке Гагарина в серии с магнитогорским "Металлургом" (5:3, 4-1 в серии) заявил, что эмоции от победы в турнире разные по сравнению с московским "Динамо", передает из Магнитогорска спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО.

– Каков лично для вас итог финала?

– Молодцы. Все молодцы. Всех поздравляю.

– Эти эмоции как-то можно сравнить с динамовскими?

– Это по-другому. Здесь все-таки команда, скажем так, мастеровитая была. И от нас чего-то ждали. И ответственность побольше. Разные вещи, тем более что все по новой, больше давления разве что. Приятно, что справились с этим. И достигли максимума. Сейчас такое опустошение небольшое.

"СЭ" вел трансляцию решающего матча "Металлург" Мг - СКА