Горди Дуайер: "Нам нужно работать над тем, чтобы меньше удаляться"

Главный тренер минского "Динамо" Горди Дуайер отметил, что его команда рассчитывала взять очки в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Авангардом" (1:4). По его словам, "Динамо" нужно сокращать количество удалений.

– В первую очередь хочу поздравить "Авангард" с победой. Для нас это заключительная игра непростого выезда, – подчеркнул Дуайер. – Мы надеялись, конечно, взять очки, но были у нас ненужные удаления, которые повлияли на игру. И вот мы уже проигрывали 0:2. Если отмечать положительные моменты, то мы не опустили руки, боролись до конца. Еще один момент – это игра нашего вратаря Михаила Карнаухова – это был его дебют в КХЛ. Он хорошо показал себя. Очень важный гол был от Егора Шаранговича – молодого игрока, на которого мы возлагаем большие надежды.

– Вы говорили о ненужных удалениях. "Динамо" один из лидеров по количеству штрафных минут. Как бороться с этой ситуацией?

– Несомненно нам нужно поработать над тем, чтобы удаляться как можно меньше. Но были моменты, когда я думал, что удаления не будет, но судьям, конечно, виднее. Сегодня мы старались играть агрессивней, но отсюда и вытекали удаления. У противника было пять возможностей поиграть в большинстве, у нас – одна. И игра в большинстве стала одним из решающих факторов.

– Энрот играет во всех матчах. Сегодня не было мысли поставить Карнаухова с самого начала?

– Мы решаем вопрос о том, кто будет стоять в сетке от игры к игре. Но ни для кого не секрет, что Энрот у нас вратарь номер один. И он очень хорош. Я думаю, по ходу сезона он добавляет и приобретает уверенность. Но сегодня выдалась возможность показать себя Карнаухову и он проявил себя. Он талантливый парень, но номер один у нас Энрот.

– "Динамо" традиционно неудачно играет в Омске, с чем это связано?

– Сейчас у меня, как у тренера, счет 0:1 не в мою пользу. Мы часто играем в Омске в заключении выездной серии и получается нелегкая длинная дорога. Ну что ж, запишем, запомним и будем иметь ввиду. (Анна ЛЕВЧЕНКО)